Coronavirus. Nuovo caso ad Assemini. La sindaca: “Non ha contratto in virus in Sardegna”

“Ho parlato poco fa con lui"

Di: Redazione Sardegna Live

Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale (quello di ieri, 14 luglio) si è registrato un nuovo contagio nella Città Metropolitana di Cagliari.

Si tratta di un cittadino di Assemini, come riferito dalla sindaca Sabrina Licheri: “Questa mattina la comunicazione che la persona positiva al Covid 19 risiede ad Assemini. Niente panico: questa persona negli ultimi giorni è stata fuori, quindi non ha contratto in virus in Sardegna”.

Precisazione d’obbligo da parte della prima cittadina.

“Ho parlato poco fa con lui – ha precisato -. Spero davvero sia un falso positivo anche perché non ha la febbre e non ha ancora fatto il secondo tampone. Esigenze lavorative hanno fatto si che facesse i controlli che hanno dato questo esito. Gli auguro di ricevere presto buone notizie”.

In totale nell’Isola sono stati eseguiti 94.052 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 4, nessuno in terapia intensiva, mentre 6 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.227 pazienti guariti (+3 rispetto all’ultimo aggiornamento), più altri 3 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto.

Sul territorio, dei 1.374 casi positivi complessivamente accertati, 256 (+1) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 101 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 78 a Nuoro, 878 a Sassari.