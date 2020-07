Nuovo sbarco nel sud Sardegna: bloccati otto algerini

Sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir

Di: Redazione Sardegna Live - Foto d'archivio

Altri otto extracomunitari sono sbarcati nelle coste del sud Sardegna.

In particolare, si tratta di giovani algerini, tutti uomini.

Sono stati individuati e bloccati dai Carabinieri sulla spiaggia di Maladroxia, a Sant'Antioco, ma non è stato trovato ancora il barchino con il quale i migranti sono arrivati nell’Isola, così come resta sconosciuto il punto esatto in cui è approdato.

Gli extracomunitari sono stati sottoposti alle visite mediche e alle operazioni di identificazione dal personale dell'Ufficio stranieri della questura di Cagliari. Al loro termine saranno trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir per affrontare il periodo di quarantena.