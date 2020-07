Tutela e salute dei gatti, l'ambulanza veterinaria Lav arriva in Sardegna

Arriva a San Vero Milis, dove sosterà fino al 18 luglio. "Ci occuperemo di tutte le attività connesse alla sterilizzazione, dalle catture al trasporto degli animali, fino alla reimmissione sul loro territorio"

Di: Giammaria Lavena, foto ansa

L'ambulanza veterinaria della Lav (Lega Anti Vivisezione) è giunta nell'Isola per un'importante campagna di sterilizzazione dei felini della comunità di Putzu Idu, nell'Oristanese. L'associazione animalista ha infatti avviato un progetto itinerante fra i comuni d'Italia, facendo tappa anche a San Vero Milis, dove sosterà fino al 18 luglio.

Per assicurare la salute dei gatti e la buona convivenza fra animali e persone, sono stati pensati diversi interventi, fra i quali la sterilizzazione dei felini abbandonati, cure specifiche, ed esempi di buone pratiche di gestione delle colonie feline. Infatti Lav Cagliari riceve di frequente segnalazioni di gatti vaganti e denutriti, o sulla presenza di cucciolate, specialmente nel periodo estivo.

La Lav denuncia e sensibilizza riguardo episodi di intolleranza, che talvolta culminano in azioni criminali, per esempio con lo spargimento di esche avvelenate, violando le ordinanze ministeriali in materia e il codice penale.

"In questi giorni siamo presenti a Putzu Idu con i volontari di Lav Cagliari, personale dello staff nazionale e i volontari locali che si prendono cura delle colonie - spiega Ilaria Innocenti, responsabile nazionale Lav -. Con l'ambulanza veterinaria Lav, acquistata lo scorso anno grazie a una raccolta fondi effettuata con l'sms solidale in collaborazione con 'Rai per il sociale', ci occuperemo di tutte le attività connesse alla sterilizzazione, dalle catture al trasporto degli animali, alla reimmissione sul loro territorio. Ci auguriamo - conclude - che questo sia solo l'inizio di un percorso per il contenimento demografico dei gatti e per il riconoscimento ufficiale delle colonie feline, che proseguirà nel tempo da parte del sindaco e dalla Asl di Oristano".