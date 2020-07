Imbrattata la statua di Carlo Felice

Vernice rossa sul monumento in piazza Yenne

Di: Redazione Sardegna Live

La statua cagliaritana di Carlo Felice, in piazza Yenne, è stata imbrattata da ignoti con della vernice rossa.

Erano settimane che sul web numerosi utenti chiedevano che il monumento venisse rimosso, poiché raffigurante quello che dagli indipendentisti e non solo è ritenuto uno dei "tiranni" sabaudi che hanno amministrato l'Isola come una colonia senza rispetto alcuno per la storia e la popolazione sarda.

Il movimento iconoclasta nei confronti dei Savoia ha ripreso vigore in Sardegna sull'onda del Black Lives Matters, in seguito ai disordini generati dall'omicidio Floyd negli Usa.