Undici migranti positivi al coronavirus

Allarme in Sicilia. Eseguiti test ematici e tamponi su gruppo di circa 60 persone

Di: Redazione Sardegna Live

Undici migranti sono risultati positivi al coronavirus dopo il test del tampone condotto dal personale sanitario dell'Asp di Ragusa. Fanno parte del gruppo di oltre 60 asiatici approdato ieri a Pozzallo. I positivi, tutti asintomatici, sono stati isolati in una struttura individuata dalla prefettura di Ragusa.

I medici ed i sanitari dell'Asp hanno dapprima eseguito i test sierologici sull'intero gruppo individuando 19 soggetti 'sospetti' sui quali si è poi proceduto con il tampone che ha confermato la positività per 11 di loro.

Per eseguire il più rapidamente gli esami per accertare la presenza del Covid-19 su migranti arrivati in Sicilia la Regione ha anche inviato 1.000 tamponi ed altrettanti test sierologici a Lampedusa e la macchina per l'analisi dei tamponi rino-faringei.