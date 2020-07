Quotidiani al bar: presto l'ok in Sardegna

Chessa: "Sarà un segnale di ritorno alla normalità"

Di: Redazione Sardegna Live

Se vi è mancato sfogliare le pagine dei quotidiani al bar, fra un caffe e una brioche, presto potrete riassaporare il piacere di una buona e rilassante lettura.

Lo assicura l'assessore regionale al Commercio Gianni Chessa che spiega: "Ne parlerò immediatamente al presidente Solinas perché il decreto è lui che lo firma". Il via libera con nuove linee guida è arrivato già nei giorni scorsi dalla Conferenza Stato-Regioni. Sì a giornali e riviste anche per barbieri, parrucchieri ed estetiste.

"È certamente un segnale di ritorno alla normalità, sempre nel rispetto delle regole di prevenzione. Io sono del parere - sottolinea Chessa - che queste indicazioni debbano essere recepite anche dalla Sardegna".

"Un'abitudine genuina - così Roberto Bolognese, presidente regionale di Confesercenti - di cui finalmente potremmo tornare a godere assaporando il piacere di sfogliare il giornale di carta e di commentare le notizie con gli amici". Un provvedimento che "pure se piccolo può comunque dare una mano agli esercenti. Io sono abitudinario, vado ogni mattina al bar e vedo con quanta fatica stanno recuperando la vecchia clientela, erosa anche per via dello smart working. Ripartire non è facile e per questo va bene, e va fatto, tutto ciò che può sostenere bar, ristoranti e altre attività".