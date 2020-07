Brutto incidente sulla rotatoria della ss. 130, c’è un ferito in codice rosso

Sul posto i Vigili del Fuoco e il 118

Di: Alessandro Congia

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta in mattinata, per un incidente stradale dove, per cause ancora da accertare due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro.

Uno dei veicoli, proveniente dalla strada di immissione per la rotatoria che collega Sestu Elmas, dove uno dei conducenti, è rimasto ferito e affidato ai sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118 che hanno effettuato il trasporto in ospedale in codice rosso.

Gli operatori del 115 hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale, la ss. 130, per l'appunto, luogo del grave incidente. Sul posto è intervenuta anche una squadra dell'Anas e i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.