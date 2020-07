Il nervosismo lo tradisce, pusher scoperto dai Carabinieri con due chili di cocaina in auto

Si tratta di un incensurato di Villaperuccio

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri di Carbonia, insieme ai colleghi delle stazioni di Nuxis e Teulada, hanno arrestato in flagranza un 39enne incensurato, disoccupato, di Villaperuccio. Il soggetto, di cui almeno per ora non sono state reese note le generalità, è indagato per i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio.

Ieri sera, l’equipaggio dell’Arma ha individuato un’Audi A1 che stava percorrendo la statale 293 a forte velocità in direzione del centro abitato di Nuxis. Il conducente è stato poi inseguito e fermato nei pressi della località “Is Vaccas”, il nervosismo del guidatore ha convinto i militari ad approfondire i controlli sulla vettura.

Risultato? A bordo sono saltati fuori due panetti di cocaina, del peso di 2 kg e 137 grammi. I Carabinieri hanno stimato che la droga poteva far fruttare nel mercato dello smercio oltre 230mila euro. Il 39enne è rinchiuso nel carcere di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.