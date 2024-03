Il Circolo Stammtisch di Karl Heinz compie 38 anni

Circolo Stammtisch di Karl Heinz compie 38 anni: una serata in prosit della storica birreria cagliaritana

Di: Enrico Bessolo

“Se ci va bene lavoreremo due o tre anni… poi ci inventeremo altro!”

Correva il 16 marzo 1986 ed un intraprendente militare tedesco -di nome Karl Heinz- giunto in Sardegna per lavoro, rivolgeva alla moglie questo pensiero.

Lavorando alla base di Decimomannu, anche interagendo con colleghi di altre nazionalità, si rese conto che a Cagliari mancava un posto con un'atmosfera più familiare, meno formale, dove potersi bere una buona birra accompagnata da cibo tipico e magari fare attività sociali come giocare una scacchiera.

L'intuizione è andata bene e di anni ne sono passati 3… ma con un 8 davanti!

La storia di Karl mescola esperienze che hanno fatto di lui un uomo amato e rispettato da tutti. Sabato sera, nel suo locale nel cuore di Cagliari, in Piazza Galilei, tanti hanno voluto stringersi intorno a lui per festeggiare questo trentottesimo anno di attività dello Stammtisch, il circolo che per quattro decenni ha visto passare migliaia di persone che hanno animato le notti cagliaritane tra un bicchiere di birra, buon cibo e tanta musica.

La serata è stata animata dagli amici di sempre, col riecheggio delle atmosfere che il nostro tedesco di fiducia ha saputo creare: campeggi dedicati alla mineralogia, Oktoberfest, tornei di scacchi -è proprio quello di Karl il più antico della città-, grandi appuntamenti di musica dal vivo, trasferte in Germania per i tipici carnevali o per la Mittsommerfest e tanto altro.

Senza dimenticare l'elezione annuale di Bierkönigin e Biermeister, tema particolarmente caro ai vassalli fedelissimi allo stendardo di Killburg (paese di Karl nella valle della Mosella da dove viene l'ottima birra Bitburger).

Proprio questi ultimi, raccolti in assemblea presieduta da Michele Pilia (socio e amico di sempre, oltre che inveterato Biermeister), hanno coronato gli onori per Karl Heinz incoronandolo Biermeister supremo, con un coro di boccali e voci all'unisono sulle note delle melodie tradizionali da festa tedesca (prima fra tutte Ein prosit )

Le idee non mancano, il cibo e la buona birra neanche e sicuramente neanche l'entusiasmo e l'energia: tutti a bordo con Karl Heinz a spiegare le vele al vento! Rotta verso il quarantesimo gentliaco… e anche oltre!

PS: per chi se la fosse persa, riproponiamo l'intervista fatta per lo scorso compleanno: https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/416335/il-circolo-di-karl-heinz-stammtisch-compie -37 anni