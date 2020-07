Spaccio di droga in via Malta, la Polizia interviene e arresta un uomo

La Volante è intervenuta dopo una segnalazione al 113

Di: Alessandro Congia

Continuano incessanti i servizi per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in tutta la Provincia. Ieri pomeriggio è arrivata una segnalazione anonima, tramite linea 113, su un’intensa attività di spaccio tra giovani extracomunitari.

Immediatamente giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante, hanno sorpreso due giovani di nazionalità gambiana intenti a scambiarsi un piccolo involucro di plastica. Uno dei due, riconosciuto per Touray Yusupha, 20enne gambiano ben noto alle Forze di Polizia per i suoi numerosi precedenti per spaccio, alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga cercando di far perdere le proprie tracce, abbandonando dietro di sé un piccolo involucro, prontamente recuperato dagli operatori, contenente quasi 2 grammi di marijuana.

Subito bloccato, il Touray, dopo un primo controllo, è risultato in possesso di altri 5 grammi di marijuana, che teneva nascosti nel calzino. Touray Yusupha è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trattenuto presso le Camere di Sicurezza n attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.