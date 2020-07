In casa gli trovano 10 chili di droga, in manette un 28enne

Brillante operazione della Questura di Nuoro, con gli agenti della Mobile che hanno effettuato la perquisizione

Di: Alessandro Congia

Ben 10 Kg di marijuana, bilancini di precisione, con tutto l’occorrente per la vendita dello stupefacente: è quanto hanno rinvenuto i poliziotti della Questura di Nuoro, agli ordini del dottor Massimo Alberto Colucci, col personale della Squadra Mobile di Nuoro, unitamente ai colleghi del Commissariato di Ottana, che hanno proceduto ad effettuare alcune perquisizioni mirate.

In particolare, in manette è finito un 28enne nuorese, ma residente a Bolotana, Manuel Concas, disoccupato, mentre è stato denunciato a piede libero per ricettazione e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente I. M., anche’gli nuorese di 28 anni e residente a Bolotana, allevatore.

Concas è stato dichiarato n arresto e trasferito presso il carcere di Massama a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre a carico dell’altro giovane è stata rinvenuta e sequestrata, oltre a 30 grammi di marijuana, una bicicletta provento di furto.

Il furto del velocipede era stato denunciato a Bosa lo scorso 26 giugno: recuperato inoltre materiale scolastico sottratto presso l’istituto comprensivo di Bolotana nel periodo coincidente con la sospensione dell’attività didattica disposta negli scorsi mesi.