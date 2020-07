I giochi dei bambini? Abbandonati in periferia dagli incivili

Il materiale in plastica è stato gettato quasi certamente nella notte, di fronte ai capannoni di “Villano Trasporti”

Di: Alessandro Congia

Playground, questo è il nome del ‘gioco’ per i bambini, solitamente installato nei baby parking o nelle sale di attrazione dedicate ai piccoli o ai gonfiabili, i cui pezzi sono stati abbandonati nella zona periferica di Sestu, esattamente in linea d’aria con “Villano Trasporti” e, ironia della sorte, a nemmeno cento metri dall’ecocentro, in località Is Coras.

Non è la prima volta che ovviamente accade e si verifica l’abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni genere, ma all’appello mancavano proprio quei colorati scivoli di cui qualcuno si è voluto sbarazzare alla chetichella.

Già dalle prime ore del mattino dell’insolito episodio era stato già informato da alcuni cittadini il Comandante della Compagnia Barracellare di Sestu, Antonio Fadda, che ha decisamente stigmatizzato il comportamento irresponsabile di chi ‘firma’ questi gesti a discapito della collettività.

Nonostante siano costanti e abbastanza frequenti i passaggi di controllo degli agenti della Compagnia sestese sul territorio comunale, gli incivili non desistono e continuano a gettare nelle campagne e nelle zone periferiche i rifiuti.