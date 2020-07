Ancora fiamme nell’Isola, 20 roghi spenti dalla “macchina antincendio regionale”

Si è registrato anche l’intervento dei mezzi aerei della Forestale

Di: Alessandro Congia

In data odierna, su un totale di 20 incendi, si segnala un incendio che ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale in agro del comune di Nuoro in località “Riu Tiesi ”, proveniente dalla base di Farcana alle ore 14.30.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo Forestale della Stazione di Nuoro. L'incendio è stato chiuso alle ore 15:40 con 15 lanci ha riguardato nudi pascoli.