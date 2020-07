Ripresa delle attività sanitarie e ambulatoriali, Angioni: “Troppo lenta, cosi si rischia il collasso della Sanità isolana”

Il referente Regionale Usb Pubblico Impiego Settore Sanità sul post lockdown nei presidi della Sardegna

Di: Alessandro Congia

“L'Unione Sindacale di Base settore Sanitàe' pronta a richiedere al Governo la nomina di un Commissario ad acta con comprovate professionalità specifiche di gestione sanitaria ovvero anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalita'”.

Lo ha detto il referente Regionale Usb Pubblico Impiego Settore Sanità, Gianfranco Angioni, che aggiunge: “Oramai sono numerose le segnalazioni accorate che pervengono da tutti i territori dell'area metropolitana, in quanto sono sconosciute le modalità organizzative che sono state attivate per smaltire le liste di attesa e non si conoscono con quali risorse aggiuntive professionali si intende avviare tale azione di recupero delle attività ambulatoriali e con quali tempi. La richiesta da inoltrare al Presidente del Consiglio dei Ministri – prosegue il sindacalista - potrebbe essere imminente anche al fine di mettere al riparo il Sistema Sanitario Regionale da probabili interferenze politiche, considerata inoltre la precarietà delle varie nomine Commissariali”.