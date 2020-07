Calamosca ripulita dai rifiuti, il bellissimo gesto dei volontari

Nonostante il sole cocente i cinquanta volontari hanno riempito un centinaio di buste piene di spazzatura

Di: Alessandro Congia

“Oggi a Calamosca eravamo in tanti, nonostante il sole cocente, per ripulire dai rifiuti uno dei luoghi più belli della Sardegna. Un plauso va agli organizzatori del Clean up, Cagliari Pulita, Farmacia Politica, Sardegna Project, Reset UniCa, in collaborazione con Arrosa Sarda, con gli Gli Aligatori di Cagliari, con Plastic Free”.

Valerio Piga, ‘sentinellatore’ dei rifiuti, portavoce di Arrosa Collettivo, ci tiene a sottolineare il gesto compiuto ieri sera e resocontato questa mattina, con il posizionamento delle buste con i rifiuti differenziati a dovere.

Una cinquantina di volontari hanno raccolto una marea di rifiuti a Calamosca, seminata da spazzatura in ogni angolo di qual bellissimo posto dando un esempio di grande civiltà e sensibilità all’ambiente.