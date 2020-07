Paura al market di viale Poetto, uomo semina il panico tra i commessi e poi scappa

L’episodio è avvenuto tra lo sconcerto di clienti e dipendenti, guardate il VIDEO

Di: Alessandro Congia

Urla, minacce, poi l'atteggiamento violento e il lancio di un tubo in gomma contro i commessi: è accaduto al market di viale Poetto a Cagliari, dove un uomo è andato in escandescenza minacciando pesantemente i dipendenti del punto vendita. Le immagini nel video sono abbastanza evidenti e mostrano quei minuti concitati di paura e terrore.

In evidente stato confusionale, il soggetto dapprima si è dato alcuni colpi in testa con un tubo in gomma, poi l’ha lanciato contro i dipendenti del supermercato che tentavano con non poche difficoltà di calmarlo. Danni anche alla vetrata di ingresso del market, poi la precipitosa fuga in strada. Si sono vissuti momenti davvero di sconcerto e panico generale, la situazione è poi tornata alla normalità.

Guardate il VIDEO