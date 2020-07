Sardegna. Allerta meteo: piogge e temporali in arrivo

L’allerta ha validità da questo pomeriggio

Di: Redazione Sardegna Live

La Protezione Civile ha emesso in data odierna un avviso per rischio idrogeologico per temporali sull’area Flumendosa-Flumineddu (codice giallo).

L’allerta ha validità da questo pomeriggio e fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 13 luglio.

Si raccomanda la massima prudenza.

Previsioni per martedì 14 luglio 2020 (Fonte Arpas)

Cielo sereno al mattino; irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio con maggiori addensamenti sul settore centro-orientale e meridionale associati a isolati rovesci o temporali.

Temperature:minime generalmente stazionarie, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Venti: deboli o localmente moderati da Nord Nord-Ovest sulle zone settentrionali, deboli variabili sulle altre zone.

Mari: poco mossi o localmente mossi sul versante occidentale e nord-orientale.