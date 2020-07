Quartu Sant’Elena. Sorpreso mentre acquista pacchetti di sigarette con una carta di credito rubata: arrestato

Di: Redazione Sardegna Live

Nello scorso weekend, gli Agenti del Commissariato di P.S. Quartu Sant’Elena, durante i servizi di controllo del territorio, ulteriormente intensificati in questo periodo di emergenza sanitaria, hanno proceduto all’arresto di un cittadino straniero.

Nello specifico, nei guai è finito un algerino, Benaser Saifeddine, 28enne, in Sardegna dal 2018, che, come riferito dalla Polzia, è stato sorpreso in flagranza mentre acquistava dei pacchetti di sigarette con una carta di credito rubata.

Quando è stato fermato dai poliziotti sarebbe stato trovato in possesso di cinque telefoni cellulari e di numerosi documenti personali e carte di credito.

Gli oggetti rinvenuti sono stati in gran parte restituiti ai legittimi proprietari.

Il 28enne è stato tratto in arresto e trattenuto presso le Camere di Sicurezza in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.