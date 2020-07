Aveva con sé hashish e coca: giovane nei guai

Blitz dei carabinieri, 26enne arrestato per spaccio

Di: Redazione Sardegna Live

Blitz antidroga dei carabinieri a Sestu. Un giovane di 26 anni è finito nei guai dopo essere stato trovato in possesso di piccole dosi di hascisc hashish e cocaina.

Una volta in caserma è stato arrestato con l'accusa di detenzione di droga a fine di spaccio e accompagnato in Tribunale per il processo.

L'operazione è scattata nel corso di un servizio di prevenzione istituito in tutto l'hinterland cagliaritano e predisposto dal maggiore Valerio Cadeddu, comandante della Compagnia di Quartu. Decine di persone sono state controllate.