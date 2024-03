Presidente Sfirs nel mirino della Procura della Corte dei Conti

Il sovrintendente della finanziaria della Regione Sardegna avrebbe percepito 200mila euro di stipendi dopo la pensione

Di: Redazione Sardegna Live, immagine simbolo

Il presidente della Sfirs, la finanziaria della Regione Sardegna, Tonino Chironi, nel mirino della Procura della Corte dei Conti perché avrebbe percepito circa 200mila euro di stipendi dal 1° gennaio 2021, quando è andato in pensione dopo avere lavorato per 40 anni come professionista contabile. E' quanto si legge sull'Unione Sarda.

I magistrati contabili guidati dal procuratore regionale, Bruno Tridico, hanno effettuato le verifiche, chiesto delucidazioni al presidente Sfirs e poi fatto partire un atto di incolpazione nei confronti di Chironi che sarà chiamato a difendersi davanti alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Sardegna, presieduta da Donata Cabras.

L'udienza potrebbe tenersi già alla fine dell'anno. Secondo quanto riporta il quotidiano, la Procura contesta a Chironi la violazione di una norma del dl 95/2012 secondo la quale non possono essere conferiti incarichi di governo nelle amministrazioni pubbliche o negli enti e società da controllate, a lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, salvo che si tratti di incarichi a titolo gratuito.