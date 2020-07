Cagliari. Vendevano alcolici senza autorizzazione: sanzione di 5mila euro

Multa di 500 euro invece per 5 titolari di minimarket e bar perché hanno venduto alcolici in bottiglie di vetro fuori orario consentito

Di: Redazione Sardegna Live

Anche questa settimana sono proseguiti i servizi pianificati dalla Polizia Locale, per il controllo del centro storico cittadino dove maggiormente si concentra la movida notturna.

Come sempre il personale in divisa e in borghese ha presidiato i quartieri della Marina, di Castello e di Stampace.

Nello specifico, sono state riscontrate diverse violazioni per inosservanza delle regole sulla sosta mentre sono state accertate 5 violazioni alle regole previste dell'ordinanza del sindaco e in particolare nei confronti dei titolari di minimarket e di bar che, in via Barcellona e in via Lepanto, somministravano bevande alcoliche (vodka e birra) in bottiglie di vetro in orario non consentito. Per loro è scattata la sanzione amministrativa di 500 € e la comunicazione al Servizio comunale per la sospensione dell'autorizzazione in recidivante per qualcuno è stata accertata.

Inoltre, nei confronti di due cittadini di nazionalità del Bangladesh e del Pakistan (un 22enne in via Sardegna e un 42enne in via dei Mille) è stata applicata la sanzione amministrativa di 5.000 € perché senza titolo abilitativo aprivano al pubblico nella pubblica via Cavour un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Infine, un altro locale del centro storico, che è stato ispezionato, diffondeva musica ad alto volume: verranno svolti i dovuti accertamenti e verranno stilati i verbali conseguenti.

I servizi proseguiranno per tutta la stagione estiva.