Mesina latitante: perquisizioni anche in Goceano

Perlustrate le aziende agricole di alcuni compaesani del 78enne orgolese a Nule e Benetutti

Di: Redazione Sardegna Live

Graziano Mesina è irreperibile ormai da oltre una settimana. Centinaia di uomini dei Carabinieri e della Polizia di Stato sono alla ricerca del latitante di Orgosolo. Perquisizioni e controlli continuano nel centro barbaricino, in tutto il Nuorese, in Gallura, in Ogliastra, nel Cagliaritano e da alcuni giorni anche in Goceano.

Le forze dell'ordine hanno battuto palmo a palmo le campagne di Benettuti e Nule, perquisendo ovili di compaesani e conoscenti di Mesina che hanno l'azienda agricola in quella zona, a caccia di ogni informazione utile a raggiungere l'obiettivo: la cattura di quello che è diventato, a 78 anni suonati, uno dei latitanti più ricercati in Italia.

Le avvocate di Mesina, Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier, sono in silenzio stampa.