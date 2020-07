Cesare Battisti dal carcere: "Cibo scarso e inadeguato"

L'ex terrorista ha inoltrato una segnalazione al Tribunale di sorveglianza

Di: Redazione Sardegna Live

La denuncia arriva dall'ex terrorista Cesare Battisti che, detenuto nel carcere di Massama, ha inoltrato una segnalazione al Tribunale di Sorveglianza. Presso il penitenziario oristanese il cibo sarebbe scarso e inadeguato per chi soffre di diverse patologie come lui.

Battisti si trova in Sardegna dal gennaio 2019, quando venne estradato in Italia per scontare la condanna a due ergastoli per quattro delitti in seguito a una latitanza ultradecennale.

La Procura generale ha chiesto che la domanda di cibo diverso sia respinta, il giudice si prenderà dieci giorni per decidere. Ancora da fissare la data dell'udienza relativa alla richiesta di sostituire l'isolamente, "come previsto dalla legge" secondo Gianfranco Sollai, difensore di Battisti.