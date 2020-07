Scontro tra un’auto e una moto, donna ferita trasportata in ospedale

L’incidente è avvenuto in via Della Pineta, sul posto la Polizia Municipale

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale questa mattina, in centro a Cagliari, dove una Mercedes Classe A guidata da una 64enne di Cagliari, mentre percorreva la via Lucca e nell'attraversare l'intersezione con la via della Pineta si è scontrata con un motociclo Honda150, condotto da una 66enne residente a Milano, che in quel momento percorreva la via della Pineta con direzione via Scano.

La conducente del motociclo dopo l’impatto,è caduta rovinosamente sull’asfalto ed è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu, con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.