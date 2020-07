Migranti in fuga dal Centro di Prima Accoglienza, Deidda alla Camera: “Violano la quarantena”

Il caso dell’assurda vicenda denunciata stamattina dal Sindacato Autonomo di Polizia finisce in Parlamento

Di: Alessandro Congia

"Non solo arrivano indisturbati sulle nostre coste, prelevati ed accompagnati al centro di accoglienza di Monastir, ma si permettono anche di violare la prassi relativa alle normative Covid, non rispettando la quarantena, scavalcando il muro del centro di Monastir (Cagliari) e mettendo così a rischio cittadini e gli stessi poliziotti che sono costretti a recuperarli in giro per la città, al centro Commerciale di San Sperate" sostiene Salvatore Deidda, capogruppo Fdi in Commissione Difesa.

Oggi, a denunciarlo è il Sindacato di Polizia Sap (qui leggete l’articolo https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/49787/i-migranti-algerini-scavalcano-il-muretto-del-centro-di-accoglienza-e-vanno-in-giro-come-se-niente-fosse).

"Questa situazione sta diventando insostenibile. Presenteremo l'ennesima interrogazione sull'accaduto - aggiunge il deputato sardo, Salvatore Deidda - per capire se qualche immigrato è fuggito e si è dato alla macchia e per ribadire che il Governo pensa a cambiare i decreti sicurezza, attua sanatorie ma gli immigrati clandestini si fanno beffa delle leggi Italiane".