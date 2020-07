Dramma in spiaggia, muore una donna

Ecco chi era la vittima: aveva 54 anni

Di: Alessandro Congia

La tragedia è avvenuta questa mattina, davanti agli occhi impietriti di tanti bagnanti: Angela Maria Cossu, 54 anni (questo è il nome della vittima), era in acqua, in località Stella Marina, a Budoni, quando ha iniziato a sentirsi male.

Non appena ha raggiunto la riva, la donna ha accusato un improvviso malore e si accasciata sulla sabbia: immediato l’allarme, sul posto, oltre ai medici del 118, è arrivato anche l’elisoccorso, ma per la donna purtroppo non c’era più nulla da fare