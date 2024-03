Cagliari. La Guardia Costiera ferma due navi mercantili

Scoperte irregolarità che mettevano a rischio la sicurezza della navigazione

Di: Redazione Sardegna Live

Prosegue incessante l’attività a tutela della sicurezza della navigazione da parte degli uomini e delle donne della Capitaneria di porto di Cagliari.

Nelle prime due settimane del mese di marzo sono state due le unità mercantili sottoposte a fermo amministrativo da parte degli Ispettori del Nucleo Port State Control.

A seguito di due distinte attività ispettive, “considerato il numero deficienze riscontrate tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione, la salvaguardia dell’ambiente marino, nonché la tutela dei lavoratori, entrambe le unità sono state sottoposte a fermo e verrà loro consentito di riprendere la navigazione solo dopo il completo rispristino delle condizioni di sicurezza”, hanno spiegato i militari.

Per la seconda unità in questione battente bandiera finlandese, gli Ispettori hanno inoltre potuto accertare il mancato rispetto della normativa comunitaria in materia di riciclaggio delle navi e la corretta gestione di materiali pericolosi e hanno pertanto elevato a carico della società di gestione una sanzione di 1.600 euro.