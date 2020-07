Stalking e violenza contro una donna, Piscitelli: “Ancora una volta è stato fondamentale denunciare”

Il rinvio a giudizio dell’uomo, indagato per maltrattamenti in famiglia

Di: Alessandro Congia

Questa mattina, davanti al Gip/Gup di Cagliari dr. Poddighe si è svolta l'udienza preliminare di un brutto processo penale dove l'imputato rispondeva di maltrattamenti fisici e psicologici in danno della ex moglie e della figlia minore e di stalking.

Le vittime erano difese dall'avvocato Gianfrancesco Piscitelli ed è stata ammessa la costituzione di parte civile, con l'avvocato Elisabetta Magrini, anche dell'Associazione Luna e Sole, noto centro anti-violenza molto attivo sul territorio.

Il Gip-Gup ha accettato in pieno la richiesta del pm e dei legali di parte civile ed ha rinviato a giudizio il reo, con procedimento ordinario, dinanzi alla II Sez. Penale del Tribunale di Cagliari, Giudice Monocratico, per il prossimo 15 dicembre. Sentito l"avv. Piscitelli, ormai noto per il suo impegno in favore di donne, minori e vittime di ogni forma di violenza si è detto soddisfatto del rinvio a giudizio e fiducioso nell'impegno della Magistratura Cagliaritana nella lotta e repressione tempestiva di comportamenti maltrattanti. Marinella Canu, Presidentessa di Luna e Sole ha detto che la costituzione di parte civile odierna è il giusto riconoscimento della continua assistenza alle nostre assistite ed un messaggio a tutte le donne di denunciare perché non sono sole.

(Nella foto, l’avvocato Gianfranco Piscitelli con Marinella Canu; nel riquadro, l’avvocato Elisabetta Magrini)