Cagliari. Fiamme in uno studio dentistico

Palazzina evacuata per ragioni di sicurezza

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del Fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti intorno alla mezzanotte, in via Leopardi a Cagliari, per un incendio divampato in un appartamento adibito a studio dentistico.

Sul posto sono intervenute due squadre di pronto intervento, dalla sede centrale e una dal distaccamento cittadino porto, supportati da una autoscala e una autobotte per un totale di quattro automezzi e diciotto operatori.

Gli operatori VVF hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura che in via precauzionale è stata evacuata per ragioni di sicurezza.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.