Arzachena. Frontale tra auto lungo la Sp 98

Tre illesi e un ferito

Di: Redazione Sardegna Live

Quattro le persone coinvolte, un solo ferito. È questo il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte lungo la Sp 98. Due auto, una Fiat 600 e una Ford Cmax, si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Arzachena che, in collaborazione con il personale del 118 hanno estratto dall’abitacolo della Fiat la persona rimasta ferita. Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza delle vetture e la bonifica della sede stradale.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri e due ambulanze del 118.