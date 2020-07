Negozi aperti fino a mezzanotte? In migliaia affollano via Manno e via Garibaldi

L'iniziativa dei commercianti delle vie dello shopping si è rivelata brillantemente un successo

Di: Alessandro Congia

Chiamatele "Notti colorate", (originariamente era questo lo slogan in passato), ma sta di fatto che il giovedì con i negozi di via Manno e via Garibaldi con le serrande alzate fino a mezzanotte è piaciuto a migliaia di cagliaritani e non solo.



In giro, a "fare le vasche" (il salì e scendi a sbirciare le vetrine illuminate), tanti turisti ma anche tante famiglie in relax che hanno approfittato della serata odierna per passeggiare in centro. Iniziativaclodata anche dall'assessore comunale al Turismo e Commercio Alessandro Sorgia, che è stato tra i primi a credere nel progetto per ridare ossigeno ai negozianti locali.



Occorrerà capire, a chiusura fiscale fatta, se il numero degli scontrini e delle vendite soddisferà gli esercenti storici delle due strade super affollate, una cosa è certa: il post lockdown ha invogliato ancora di più le persone ad uscire e ad accogliere con entusiasmo l'idea di fare shopping in notturna. Buona la prima.



(Foto di Sardegna Live)