Mezzo troppo alto impatta col cavalcavia

Sul posto i Vigili del fuoco di Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del fuoco Sassari sono intervenuti attorno alle 14 di questo pomeriggio a Predda Niedda, lungo la Strada 18. Alla Sala operativa del Comando era infatti pervenuta una richiesta di intervento dopo che un autoveicolo troppo alto aveva impattato contro un cavalcavia nei pressi di Mondo Convenienza.

Sul posto sono intervenute due squadre, APS e AS. La strada è stata chiusa al traffico per mettere in sicurezza la zona.

Si stanno valutando le conseguenze strutturali riportate dal ponte a seguito dell'impatto. Sul posto anche la Polizia Municipale.