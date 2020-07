Ordigno sulla Costa Verde, sul posto l'esercito

Via alle operazioni di messa in sicurezza

Di: Redazione Sardegna Live

Gli artificieri del 5° Reggimento Genio Guastatori di Macomer si stanno occupando della messa in sicurezza dell'ordigno ritrovato ieri a Is Cannisonis, caletta situata lungo la Costa Verde di Arbus.

L'Esercito, in collaborazione con i carabinieri della Compagna di Villacidro, ha accertato che si tratta di un bomba fumogena al fosforo, utilizzata per le segnalazioni. L'ordigno è stato ricoperto di sabbia per scongiurarne l'esplosione.

La rimozione e il brillamento sono in programma domattina. Potrebbe avvenire direttamente sul posto. Sino a nuova ordinanza dalla Capitaneria di Porto di Oristano, la caletta resta interdetta al pubblico.