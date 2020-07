Università di Sassari, ok alla riapertura da settembre

Dopo mesi difficili, salvo imprevisti riprenderà l'attività regolare degli studenti. Riapertura delle aule e dei laboratori, e partecipazione in presenza a lezioni ed esami

Di: Giammaria Lavena

L’università di Sassari, salvo imprevisti, riaprirà a settembre, mettendo a disposizione degli studenti aule e laboratori. La decisione è stata presa all'unanimità dal Senato Accademico. Il rettore Massimo Carpinelli ha ribadito l'importanza della scelta, dichiarando come all'interno degli atenei si viva l'essenza stessa della città, e ritenendo che sia la strada più giusta da percorrere.

Per gli studenti, che hanno hanno riscontrato non poche difficoltà con la didattica a distanza, potranno dunque riprendere le normali attività accademiche. Già nel mese di giugno si era cercato di limitare i disagi, con la riattivazione del servizio prestiti dei libri nelle biblioteche. Adesso l'obiettivo prefissato è quello della riapertura totale, ovvero ridare agli studenti la possibilità di frequentare nuovamente le lezioni e svolgere gli esami in presenza.

Ogni dipartimento valuterà autonomamente tempistiche e modalità di riapertura e di messa in sicurezza. Un passo importante per l'intera città di Sassari, che da sempre fa dell'università uno dei settori trainanti. Il pericolo più concreto sarebbe stato infatti quello di una grossa perdita di iscrizioni per il prossimo anno accademico, dal momento che la possibilità di seguire corsi ed esami per via telematica avrebbe potuto spingere alcuni studenti a valutare l'iscrizione ad altre università del Paese.

Tuttavia, resta da capire se quella della didattica a distanza rimarrebbe comunque un'alternativa per tutti coloro che, per ragioni personali, sarebbero impossibilitati a frequentare fisicamente le strutture accademiche.