Spaventoso incendio sulla 554, bruciano carcasse d’auto e sterpaglie

Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco, oltre agli agenti della Polizia Municipale locale

Di: Alessandro Congia

Vasto incendio all'interno di un'area privata, a fuoco materiali masserizie e carcasse d'auto, le fiamme si propagano anche alla vegetazione circostante, i Vigili del Fuoco sono sul posto con varie squadre di pronto intervento.

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari stanno intervenendo con varie squadre di pronto intervento in territorio del comune di Selargius in un'area privata nei pressi della statale 554, per un vasto incendio che ha coinvolto materiali, masserizie, carcasse di autovetture, le fiamme si sono propagate anche alla vegetazione circostante a fuoco sterpaglie e arbusti.

Gli operatori stanno operando per lo spegnimento del rogo, tra le fiamme sono state intercettate alcune bombole di gpl, portate a distanza dal rogo raffreddate e messe in sicurezza. Le squadre dei pompieri stanno operando con Aps (autopompa serbatoio), due Abp (autobotte pompa), un Af Fara (autofurgone autorespiratori) un funzionario tecnico e il Nucleo Niat (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) per accertamenti e rilievi.

Al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica si provvede alla messa in sicurezza di tutta l'area coinvolta. Sul posto anche i Carabinieri, gli agenti della Polizia Locale di Selargius e gli uomini del Corpo Forestale Regionale. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte del personale dei Vigili del Fuoco.