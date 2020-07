Mara Carfagna: “Uno spettacolo che lascia senza fiato, Porto Flavia, a Masua, la vostra Sardegna”

Il bellissimo post della Presidente della Camera:“Viaggiate italiano, andate in Sardegna”

Di: Alessandro Congia

Un Buongiorno così, speciale, tutto dedicato alla Sardegna: "Uno spettacolo che lascia senza fiato, Porto Flavia a Masua, la vostra Sardegna". La Presidente della Camera, Mara Carfagna apre così il suo giovedì mattina con un post su Instagram dedicato alle bellezze spettacolari della nostra Isola.

La deputata di Forza Italia pubblica sui social una foto mozzafiato, con i relativi hashtag #meraviglieitaliane e #viaggiaitaliano con un invito davvero particolare a scegliere le mete del relax del post lockdown in Italia, in particolare anche in Sardegna.

Porto Flavia, a Masua, non ha bisogno di ulteriori spiegazioni: si tratta di una infrastruttura di servizio dell'area mineraria di Masua, Sulcis Iglesiante, oggi non più operativa, situata della zona sud-occidentale della Sardegna e ricade amministrativamente nel comune di Iglesias, provincia del Sud Sardegna, in quella che oggi è la località balneare di Masua. Mare cristallino, panorama che merita di essere fotografato.