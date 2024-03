Il 16 agosto torna “Teenage Dream” ad Alghero

Il party ha collezionato in un anno un record assoluto di sold out ed è approdato anche all’estero

Di: Redazione Sardegna Live - foto di Luigi Canu

Teenage Dream, il party che ha collezionato in un anno un record assoluto di sold out in Italia e che nel 2024 è approdato anche all’estero, torna all’Alguer Summer Festival il 16 agosto, dopo il tutto esaurito della scorsa estate.

Un evento musicale unico, ricco di spettacolo, coinvolgimento e in grado di far emozionare migliaia di persone, che si ritrovano in una grande festa in cui tutti a un certo punto iniziano a cantare le canzoni di high school musical.

Sotto il cielo di Alghero, a due passi dal mare, sul grande palco dall’Anfiteatro Ivan Graziani - Maria Pia, il 16 agosto sarà una nuova notte di magia, per tornare indietro nel tempo e celebrare i momenti più belli dell’adolescenza di molti.

I biglietti sono disponibili su Ticketmaster, TicketOne, Mailticket e TicketSMS. È possibile acquistarli anche presso Atelier#3 via C. Alberto 84 ad Alghero - M. 348 8281292 (solo WhatsApp) e la sede de Le Ragazze Terribili in via Roma 144, Sassari - infoline 079.278275.

L’Alguer Summer Festival, giunto al suo terzo anno, conferma anche per il 2024 una programmazione di eccellenze, offrendo al suo pubblico alcuni tra gli appuntamenti con la musica e lo spettacolo dal vivo più attesi e prestigiosi dell’estate. Un evento organizzato da Shining Production con il supporto del Comune di Alghero e Fondazione Alghero e in collaborazione con Le Ragazze Terribili e Roble Factory.

Oltre a Teenage Dream, gli altri ospiti confermati del festival sono Tedua, atteso il 17 luglio, Calcutta, in arrivo il 20 luglio, poi Emma, sul palco il 30 luglio, il 31 luglio ci saranno Elio e Le Storie Tese ospiti del Festival Abbabula, il 9 agosto, i Pooh, il 17 agosto Francesco De Gregori e il 21 agosto, Voglio Tornare negli anni Novanta.