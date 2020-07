“Raccogli la cacca del tuo cane”, il messaggio-monito dei cittadini responsabili a Terrapieno

Sensibilizzare si sa, è la cura ‘migliore’, davanti ai giardini pubblici di viale Regina Elena ci hanno pensato i residenti

Di: Alessandro Congia

Forse nel decidere di dare un contributo spontaneo come cittadini alla campagna di sensibilizzazione per la raccolta delle deiezioni canine è stato fatto qualcosa di un po’ troppo ‘invasivo’, ma si sa davanti all’esasperazione, è il caso di dirlo, non ci sono limiti o quasi.

E’ il caso emblematico visibile a Terrapieno, la bellissima passeggiata lungo il viale Regina Elena, a Cagliari, davanti all’ingresso dei Giardini Pubblici: qualcuno, (mani ignote), ha deciso di scrivere in grande un messaggio dedicato a chi possiede i cani ““Raccogli la cacca del tuo cane”, con tanto di scritta di colore rosso a caratteri quasi cubitali, difficile non scorgere l’avvertimento tassativo del dovere di chi non raccoglie le deiezioni canine.

Segno inequivocabile che, in questa zona (abbastanza frequentata da chi passeggia in relax o da chi porta a spasso, appunto, il proprio amico a 4 zampe), chi possiede un cane non è proprio ligio al dovere nel raccogliere poi le feci e conferire il rifiuto correttamente. Eppure le regole sono chiare per tutti, senza distinzione: chi non ottempera alle comuni e semplici disposizioni, è tassativamente sanzionabile. Chissà, che forse, quel messaggio possa servire da avvertimento per i tanti ‘distratti’ cittadini poco responsabili e menefreghisti. (foto di Sardegna Live)