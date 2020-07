Sorpresi a scassinare la cassa dell’autolavaggio, due fratelli ladri aggrediscono i Carabinieri: in manette

Ecco di chi si tratta

Di: Alessandro Congia

Sono stati sorpresi dai Carabinieri della Radiomobile di Sanluri e dai colleghi della stazione di Serramanna mentre erano intenti a scardinare la cassa automatica di un autolavaggio nella zona industriale: due fratelli, Fausto e Claudio Muscheri, 41 e 38enne l’altro, originari di Assemini, sono stati bloccati con non poche difficoltà e dichiarati in arresto.

Movimentato episodio

Fermo ed il conseguente arresto che però non è stato facile: mentre Claudio alla vista dei militari è salito precipitosamente sulla Dacia intestata alla madre per scappare, Fausto ha invece reagito e aggredito di malo modo i Carabinieri, tant’è che uno di loro sarà sottoposto ad un delicatissimo intervento alla spalla. I due fratelli pregiudicati, noti anche per problemi di droga, sono stati poi bloccati e accompagnati in caserma e dichiarati in arresto.