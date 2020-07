I commercianti del centro lanciano la sfida: “Negozi aperti, nelle vie dello shopping, fino alle 24”

Paolo Angius, Presidente Associazione "Strada facendo" annuncia l’iniziativa del consueto giovedì notte

Di: Alessandro Congia

L’annuncio è di Paolo Angius, Presidente Associazione "Strada facendo" commercianti via Garibaldi, via Manno e vie limitrofe: “Anche questa estate tanti commercianti della città ed in particolare molti imprenditori della Via Garibaldi e Via Manno soci dell'associazione Strada Facendo Cagliari, hanno deciso di tenere aperte le loro attività ogni giovedì notte fino alle ore 24. Crediamo nella città turistica, quindi investiamo anche in queste iniziative, certi di contribuire allo sviluppo cittadino, proponendoci in modo alternativo, puntando sui servizi alla clientela”.

Compiaciuto della scelta anche l’assessore comunale, al Turismo e Commercio, Alessandro Sorgia, in prima linea al fianco dei negozianti per trovare insieme iniziative per rilanciare il settore in crisi, soprattutto nel post lockdown: “Questi ultimi anni pur non avendo avuto grandi riscontri economici, durante le notti colorate – ha proseguito Paolo Angius - abbiamo comunque voluto regalare a tutta la Sardegna questo importante appuntamento. Se avete piacere che questa tradizione continui, contribuite con qualche acquisto, permettendo il rinnovarsi di un momento di fresca spensieratezza e allegria e di fatto, tappando la bocca ai detrattori delle notti colorate che avrebbero voluto cancellarle fin da questa estate”.