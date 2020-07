Ragazzina si sente male in acqua, la salvano le “sentinelle del Sinis”

Dramma sfiorato a Mare Morto, San Giovanni

Di: Redazione Sardegna Live

“La sentinella ha eseguito un intervento in linea con la sua funzione - spiega il direttore dell'Area marina protetta del Sinis Massimo Marras -. Esprimiamo soddisfazione per un programma che, nonostante il ritardo dovuto al lockdown, sta funzionando bene. Oggi raccogliamo una prima grande testimonianza di questo. Le Sentinelle del Sinis sono presenti in modo programmato nel fine settimana. Trattandosi di un progetto di volontariato civico, possono dare disponibilità anche in giorni diversi, come è accaduto oggi".

Massimo Marras, direttore dell’Area Marina protetta del Sinis ha elogiato i volontari: questa mattina infatti una ragazzina si è sentita male, i bagnanti si sono allertati e le sentinelle di pattuglia che controllano la costa del Sinis sono tempestivamente intervenute chiamando i soccorsi, il 118 in particolare, che ha raggiunto la località Mare Morto, a San Giovanni: grande spavento per i genitori della vittima che per fortuna sta bene.