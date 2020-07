Valerio Piga, 382 giorni di rifiuti: “Gli incivili non risparmiano nemmeno via Jenner, Truzzu dove sei?”

Il portavoce di Arrosa Collettivo continua a ‘sentinellare’ città e periferie, stavolta nei pressi del Brotzu

Di: Alessandro Congia

“In via Jenner a pochi passi dall'ospedale Brotzu si trova da mesi una discarica. Nessuno interviene. Anche questo spazio si aggiunge alla lunga lista di zone dove sono presenti rifiuti abbandonati. Una città sempre più sporca, per via dell'inciviltà di alcuni cittadini e l'incapacità della Giunta comunale di Cagliari attuale di affrontare e di amministrare la città”.

E’ quanto afferma in una nota stampa Valerio Piga (Arrosa Collettivo), nel suo prosieguo di ‘sentinellatore’ dei rifiuti e delle discariche immortalate nei diversi quartieri di Cagliari.