Fiamme nella discarica di Ozieri, Il sindaco: "Chiudete le finestre"

L'avviso alla popolazione: "Non conosciamo la eventuale pericolosità dei fumi"

Di: Giammaria Lavena

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio nel territorio di Ozieri, in località Coldianu, lungo la strada Ozieri-Mores. Sul posto sono intervenuti due elicotteri del Corpo forestale, tra cui il Super Puma, provenienti dalle basi di Fenosu e Anela.

Le operazioni di spegnimento sono dirette dal Corpo forestale della Stazione di Ozieri coadiuvato dal personale elitrasportato, dai Vigili del Fuoco di Ozieri e da diverse squadre della macchina regionale antincendi.

L’incendio, che ha minacciato una zona boschiva di particolare pregio, ha percorso una superficie contenuta grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tutt'ora in corso.

Secondo quanto riportato sulla pagina Facebook del Comune le fiamme avrebbero interessato anche la discarica del centro logudorese. "Alle 16:30 circa - si legge in una nota - si è sviluppato un incendio all’interno della discarica in località Coldianu. Al momento il vento non spira in direzione dell'abitato ma nell'eventualità che cambi direzione considerato che non conosciamo la eventuale pericolosità dei fumi, al fine di evitare di inalare sostanze nocive, si consiglia di chiudere le finestre e di rimanere in casa fino alla conclusione delle operazioni di spegnimento".