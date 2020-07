Al Policlinico di Monserrato riprendono le visite ai pazienti ricoverati: uno per degente

Il contingentamento delle visite è necessario per tutelare la salute dei pazienti e del personale.

Di: Redazione Sardegna Live

Al Policlinico riprendono le visite ai pazienti ricoverati. Da oggi è consentito l'accesso ai congiunti, uno per paziente e preferibilmente sempre lo stesso, secondo una turnazione stabilita dal reparto: in considerazione della presenza di due letti per stanza, un parente di un paziente potrà entrare la mattina, mentre l’altro la sera.

Ovviamente gli ingressi saranno permessi facendo la massima attenzione e considerandone caso per caso l'opportunità. È doveroso ricordare che ogni accesso dovrà rispettare le disposizioni in materia di sicurezza.

Il contingentamento delle visite è necessario per tutelare la salute dei pazienti e del personale.