Abitazioni e ovili setacciati palmo a palmo: Mesina potrebbe essere ancora a Orgosolo

Le perquisizioni sono riprese all'alba e si sono concentrate nelle abitazioni di parenti, amici ma anche semplici conoscenti del fuggiasco

Di: Redazione Sardegna Live

Gallura, Cagliaritano, Corsica o Tunisia? Gli inquirenti non escludono alcuna pista nelle ricerche del super latitante Graziano Mesina, scomparso giovedì da Orgosolo, poco prima della definitiva condanna a 30 anni che avrebbe riaperto per lui le porte del carcere.

Carabinieri e polizia non escludono neppure che possa essere rimasto nella "sua" Orgosolo, appoggiato da qualche parente o amico. Nascosto in qualche abitazione del paese, o nelle campagne. Certo è che la sua latitanza, a quasi 80 anni e con qualche acciacco, non può essere analoga a quelle spettacolari, nel Supramonte, che hanno caratterizzato metà della sua esistenza dagli anni '60 a oggi.

Nel centro barbaricino è un continuo via vai di pattuglie. Le perquisizioni a Orgosolo sono riprese oggi all'alba e si sono concentrate nelle abitazioni di parenti, amici ma anche semplici conoscenti del fuggiasco per poi proseguire nell'agro dove sono in azione le squadriglie del comando provinciale dei carabinieri di Nuoro.

Ancora numerosi i posti di blocco all'ingresso e all'uscita del paese: tutte le auto vengono fermate e ispezionate per fare sì che nulla sfugga al controllo degli inquirenti in questa delicatissima fase.