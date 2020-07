Ardia annullata, tensione a Sedilo: asinello legato davanti alla casa parrocchiale

Don Battista Mongili: "Vorrei che qualcuno si presentasse da me per parlare a viso aperto"

Di: Redazione Sardegna Live

Sono giorni di tensione a Sedilo. Il mondo dei cavalli non ha gradito la mancata nomina da parte del parroco del paese delle pandelas dell'Ardia, che per quest'anno non si svolgerà, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Nella notte, infatti, qualcuno ha legato alla porta della casa parrocchiale di via Amsicora un asinello. Un messaggio piuttosto eloquente diretto a don Battista Mongili. A trovare l'animale, verso le due del mattino, i carabinieri della locale Stazione.

"Certo non mi faccio traferire per un fatto del genere", ha spiegato don Mongili a L'Unione Sarda. "Vorrei che qualcuno avesse la bontà di presentarsi da me e parlare a viso aperto visto che sinora non si è presentato nessuno. Non ho pronunciato parole di offesa nei confronti di nessuno".

E per quanto riguarda l'annullamento delle manifestazioni equestri legate a San Costantino: "Rifarei quelle scelte a maggior ragione ora. Mi stanno confermando che è stata la scelta giusta anche le autorità militari e religiose".