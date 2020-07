Durante la processione cade la teca di vetro della statua della Madonna

Incidente durante la processione della Madonna delle Grazie. L'ironia degli utenti: "Aveva troppo caldo"

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente di percorso durante la processione religiosa in onore della Madonna delle Grazie tenutasi nei giorni scorsi a Ilbono, in Ogliastra. La teca che proteggeva il simulacro della Vergine è precipitata al suolo rovinosamente andando in frantumi.

La struttura in vetro è scivolata giù dal mezzo che trasportava il simulacro per le vie del paese.

Alcuni fedeli che assistevano al passaggio della statua hanno ripreso la scena. "La Madonna delle Grazie a Ilbono, non ci sta alle disposizioni del Prefetto - ha scritto ironicamente qualche utente - la teca fa un caldo della Madonna e non la vuole".

IL VIDEO