Vettura fuori controllo: investe un pedone e va addosso a tre auto

Il conducente e il pedone travolto trasportati in ospedale in codice giallo

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina a Cagliari, in viale Elmas, dove per cause da chiarire un 66enne, residente fuori città, ha perso il controllo della sua Opel Corsa all'altezza del civico 68. La vettura "impazzita" ha urtato così tre veicoli in sosta, travolgendo un 59enne di Selargius che si trovava a ridosso della strada.

Il pedone e il conducente sono rimasti contusi.

Sul posto gli operatori del 118 che hanno trasportato i feriti all'ospedale Marino e al Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi.