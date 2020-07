“Buongiorno Cuore mio”, Virginia Saba e Di Maio sempre più in love

Un selfie speciale per la giornalista e il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio dopo una bellissima cornice sarda tra mare e meritato relax

Di: Alessandro Congia

La Sardegna, si sa, ha un mare da favola e non poteva essere da meno come tappa per un breve ma intenso week end di relax, sole e mare (ed incontri di lavoro) per il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e la sua fidanzata cagliaritana, la giornalista Virginia Saba.

Tra le bellissime ed incantevoli spiagge di Villasimius, (Di Maio, al Tanka Village, ha incontrato anche il sindaco Luca Dessì per una chiacchierata sui temi importanti della nostra Isola), in questo selfie odierno, l’augurio speciale dedicato da Virginia a Luigi: “Buon compleanno Cuore mio”.

“Questa foto è fatta a Ponza – precisa Virginia Saba, contattata dalla nostra redazione Sardegna Live, mentre per il suo compleanno (34 anni compiuti, n.d.r.) siamo stati in Sardegna, il mio regalo speciale per lui, dove Luigi era felicissimo per la gente affettuosa incontrata”.