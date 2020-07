Auto a fuoco nella notte a Cagliari e ad Assemini

Le cause che hanno scatenato i roghi sono in fase di accertamento

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento dei Vigili del fuoco a Cagliari e ad Assemini per un incendio che ha interessato due auto.

Il primo si è sviluppato in via Conte Biancamano. Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento "4A" che ha provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area circostante.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento, sul luogo anche i Carabinieri per ulteriori accertamenti e indagini di loro competenza.

Il secondo rogo, intorno alle 3:45, è divampato in via Sonnino del comune di Assemini.

L’auto, in sosta, è stata completamente avvolta dalle fiamme. Anche per quest'intervento le cause del rogo sono in fase di accertamento.